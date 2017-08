Nice-Naples: «Une fois c'est le soulier, une autre le bracelet...», Favre pique Balotelli

Lucien Favre en discussion avec Mario Balotelli, lors de Nice-Saint-Etienne, le 8 février 2017. — VALERY HACHE / AFP

Nice a été surclassé par Naples en barrage de la Ligue des champions, rien à redire là-dessus. La nouvelle défaite à domicile mardi soir (0-2), sur le même score qu’au match aller, ne laisse pas de place au doute.

« Il faut appeler un chat un chat, il n’était pas dans le coup »

Pour le retour, la présence de Wesley Sneijder et Mario Balotelli laissait espérer un petit miracle. Il n’a pas eu lieu, les deux stars sont passées à côté. Super Mario, notamment, n’a absolument pas pesé sur les débats, au grand dam de son coach Lucien Favre qui ne l’a pas loupé après la rencontre.

>> A lire aussi: La logique est respectée, le Gym s’incline et ne verra pas la Ligue des champions... Revivez le live avec nous

« Il faut appeler un chat un chat, il n’était pas dans le coup. Il aurait fallu le sortir plus tôt dans la partie », estime l’entraîneur niçois. Ce dernier regrette, entre autres, que l’Italien ait dû sortir juste après la pause pour recouvrir ses bijoux par un bandage.

« Son passage sur la touche nous a peut-être un peu déconcentrés »

« Je n’ai pas compris pourquoi il a discuté avec l’arbitre. Cela ne me rend pas fou. Une fois, c’est le soulier, une autre, c’est le bracelet à strapper. Parfois, on joue quelques instants à dix dans un match, mais son passage sur la touche nous a peut-être un peu déconcentrés. J’ai juste vu l’arrivée du but napolitain. » Car c’est précisément Naples qui a ouvert le score.

La présence de Balotelli sur le terrain n’aurait probablement rien changé, mais la coïncidence met en lumière l’inconstance de l’attaquant italien. Ce qui est bien avec lui, au moins, c’est qu’il peut nous claquer un triplé le week-end prochain à Amiens sans que ça n’étonne personne.