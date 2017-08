EN DIRECT. Nice-Naples: L'ambiance est folle... Les Aiglons veulent croire à l'exploit... Suivez le live avec nous

Salut la famille et bienvenue chez vous pour suivre ce match retour de barrage entre l'OGC Nice et le Napoli ! Alors les clampins, vous êtes prêts à vivre l'un des plus beaux exploits de toute l'histoire de l'humanité ? Vous êtes prêts à vibrer comme jamais vous n'avez vibrez ? Bon, ok, j'en fais un peu des caisses, mais avouez qu'une qualif' niçoise ce soir serait quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. Après, j'avoue, les chances sont minces. Perso, je n'y crois pas un seul instant mais je me force à rêver. Et puis qui sait, sur un malentendu... Quoi qu'il en soit, je vais être au taquet pour vous faire vivre ce Nice-Naples de la plus belle des manières.

>> On se retrouve sur les coups de 20h15 pour se mettre gentiment dans le bain.