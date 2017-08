EN DIRECT. Arrivée de Neymar: Le Brésilien en train de discuter avec son président... La visite médicale demain à Paris?..

romz6

Je me (et "te", liver) pose quand même la question ; Neymar en attaque, un grand OUI, et du coup ; plus buteur que passeur ? On se dit 40 buts pour la Cav' et 20 pour lui + 20 passes dé ? Après, cette saison de ligue 1 s'annonce quand même assez passionnante, beaucoup de départs mais des arrivées intéressantes, des "ventres mou" qui se renforcent, des "petits" qui dénichent de la pépite... miam.

>> Buteur ou passeur ? Les deux, mon capitaine ! A priori, s'il choisit Paris, c'est aussi pour être le numéro 1 dans une équipe et viser le Ballon d'Or, alors il ne va pas laisser Cavani se goinfrer seul devant. J'ai d'ailleurs assez hâte de voir comment ça va se passer entre les deux. En tout cas je suis bien d'accord, elle va avoir de la gueule cette Ligue 1 !