Cette fois, c’est bon. Après 36 épisodes et un nombre incalculable de twists, la telenovela Neymar baisse le rideau. Avec, cette fois, une fin heureuse pour le Paris Saint-Germain, qui s’offre là son plus gros coup depuis Ibrahimovic sinon le plus gros coup de sa jeune histoire. Dans un entretien accordé à 20 Minutes, l’ancien entraîneur de Neymar à Santos, Muricy Ramalho, est persuadé que l’arrivée du Brésilien fera entrer le club dans une autre dimension. Et que Neymar est capable de porter une équipe à lui tout seul.

Neymar: De Santos à Paris (?), comment le père a téléguidé le fils pour faire prospérer la famille sur «cinq ... https://t.co/s9ouNOTT8T pic.twitter.com/03IbzSaqpA — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) July 25, 2017

Il se murmure que Neymar souhaitait partir du Barça parce qu’il voulait être le numéro 1 d’une grande équipe. Qu’en pensez-vous ?

Je pense que cette question du numéro un est relative… Quand vous jouez dans une équipe comme le Barça, vous grandissez et vous élevez grâce au collectif, grâce aux grands joueurs avec qui vous évoluez. Et puis regardez, Messi ou pas Messi, ce n’est pas ce qui a empêché Neymar de briller contre le PSG au Camp Nou et de porter l’équipe sur ses épaules. Quand vous êtes le meilleur, vous êtes le meilleur. Point.

Mais d’un côté, on sent que Neymar n’est jamais meilleur que quand c’est la star d’une équipe. Au Brésil en 2014 avant de se blesser, il fait une Coupe du monde énorme par exemple…

C’est vrai. Il sait qu’il est différent, qu’il peut faire la différence. Il le comprend et il l’a toujours su d’ailleurs. Quand il était tout jeune c’était déjà le cas. Il savait que quand son équipe allait moins bien, c’était à lui de prendre les choses en mains et de résoudre les problèmes. Il a une grande confiance en ses capacités et doute très rarement.

Personne ne doute de son immense talent, mais beaucoup s’interrogent sur son adaptabilité en Ligue 1, qui est un championnat plus rude physiquement que la Liga. Neymar est-il fragile ?

Non, il est même très fort physiquement. Il n’est pas très grand ni costaud, mais au-delà des apparences il a des jambes très fortes. On dirait qu’il est faible parce qu’il est maigre, mais déjà à Santos, c’était lui le meilleur pendant les tests physiques de pré-saison.

Actuellement, où le situez-vous par rapport à Messi et Ronaldo ?

Bon, cette année on ne peut pas cacher que Ronaldo a été meilleur, qu’il a fait la différence en Ligue des champions. L’année dernière j’aurais dit que Neymar était numéro deux derrière Messi et devant Ronaldo. Mais il est complètement prêt à assurer la relève de ces deux là qui, avec tout le respect qu’on leur doit, déclinent forcément à cause de l’âge.

Neymar époque Santos, et Muricy Ramalho - AFP

Tout le bazar autour du départ de Neymar au PSG du Barça rappelle un peu ce qui s’est passé avant son départ de Santos en 2013… Sauf qu’à l’époque, vous aviez carrément conseillé à Neymar de partir à Barcelone même si vous entraîniez Santos.

Ce n’est pas tout à fait ça. En fait, c’est juste que je savais quelque part que Neymar allait partir, que ça se ferait de toute façon. Et à l’époque on parlait du Barça ou du Real. Moi quand on me posait la question, je disais « non, non, il faut aller à Barcelone » parce que j’ai vu que les Romario, Ronaldo et Rivaldo y avaient plutôt bien réussi, que ça correspondait plus au jeu des Brésiliens par rapport à celui du Real, où beaucoup de Brésiliens se sont perdus. Je voulais avant tout le guider à ce moment-là.

Le PSG, c’est un bon choix de carrière pour Neymar ?

Le PSG a encore besoin de grandir en gagnant la Ligue des champions. En France, ils ont montré qu’ils dominaient le football national mais ils n’ont pas encore franchi le cap au niveau continental.

Je suis sûr que Neymar s’adaptera facilement au vestiaire du PSG vu le nombre de Brésiliens et d’amis qu’il y trouvera.

Donc pour vous, le PSG doit gagner la Ligue des champions pour mériter Neymar ?

Ça peut aussi être l’inverse. Avec Neymar ils auront un crack à la hauteur de leurs ambitions. En signant Neymar, le PSG se montre attractif et attire forcément les meilleurs joueurs. Je pense que d’autres grands noms suivront après ça.

Le PSG, ça lui convient pas mal si on se fie à l’histoire des Brésiliens ici…

Oui, oui, bien sûr. Je suis sûr que Neymar s’adaptera facilement au vestiaire du PSG vu le nombre de Brésiliens et d’amis qu’il y trouvera. Même auprès des autres ça ira. Il est toujours très souriant, les gens ont forcément envie d’aller vers lui. Et ce sera même bénéfique pour la Seleção. Le sélectionneur sera content d’avoir autant de joueur sélectionnables au même endroit. Ils seront rodés. Et puis comme ça c’est plus pratique pour les observer (il rit). Mais il faut faire attention à une chose. J’ai visité Neymar à Barcelone il y a deux ans, et il m’a semblé qu’il était déjà très attaché au club en termes d’identité de jeu mais aussi à la ville, au cadre de vie. Tout ceci sera à refaire.

On a beaucoup parlé du père de Neymar autour du transfert et on en parlera sûrement après. Quelle relation entretiennent le père et le fils ?

Neymar (Jr) croit beaucoup à son père et a toujours fait de son mieux pour ne pas le décevoir. C’est la personne qui s’occupe de sa carrière depuis le début. Aujourd’hui, Neymar est une marque et c’est grâce à lui. Il a signé beaucoup de contrats sportifs et publicitaires pour son fils, il est très intelligent. Neymar lui doit beaucoup.

Propos recueillis par William Pereira