OL: «Moi aussi je veux briller»... Nabil Fekir affiche ses ambitions pour la saison à venir

FOOTBALL Affûté et motivé comme jamais, Nabil Fekir veut prouver qu'il peut revenir à son meilleur niveau...

Nabil Fekir en match de préparation contre l'Ajax — ALLILI/SIPA

Affûté et motivé, Nabil Fekir. Alors que le coup d’envoi de la nouvelle mouture approche, l’international français n’a pas caché ses ambitions pour la saison à venir dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe. Le milieu offensif de l’OL souhaite revenir à son meilleur niveau, lui qui a été gêné par les blessures ces deux dernières années. En tout cas, il a travaillé pour.

« J’ai bossé durant mes vacances. Au terme d’une saison, on est obligé de décompresser mais j’ai connu finalement une période de relâchement assez courte. J’ai besoin de m’entretenir. C’est peut-être lié à mon envie de rattraper le temps perdu après ma grave blessure au genou droit. »

Nabil Fekir a aussi réagi aux départs du trio Lacazette, Gonalons et Tolisso et se dit « content pour eux car ils le méritent ». Sans pour autant se lamenter sur leur absence. « Je ne dépends pas d’un joueur […] je pense pouvoir m’adapter à tous les profils. Demain, tu te trouves à devoir évoluer avec un nouvel attaquant, un nouvel excentré et un nouveau 6, tu fais comment ? Il faut savoir s’adapter », a-t-il exposé.

Nabil Fekir : "Je vais rester à Lyon. Le club me fait confiance et c'est à moi de lui rendre."

(@lequipe) pic.twitter.com/MjUi1Q0tup — Actu Foot (@ActuFoot_) July 26, 2017

Briller pour revenir en équipe de France

Et quand on lui fait remarquer qu’il est de son devoir de faire briller ses coéquipiers, Fekir n’acquiesce que partiellement, en se marrant : « mais moi aussi je veux briller, il n’y a pas qu’eux ! Cette saison, je vais essayer d’être décisif au maximum. »

Avec en ligne de mire une convocation avec les Bleus pour la Coupe du monde 2018. « L’équipe de France, je l’ai en tête à très court terme », a-t-il prévenu. T’as entendu ça, DD ?