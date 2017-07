Tour de France 2017: Warren Barguil remporte l'étape entre Briançon et l'Izoard

Warren Barguil dans la montagne — SIPA

Waren Barguil a remporté la 18e étape du Tour de France 2017 entre Briançon et l’Izoard, prouvant par la même occasion qu’il avait bien mérité son titre de meilleur grimpeur de cette grande boucle. C’est la deuxième victoire d’étape pour le Français de l’équipe Sunweb.

Encore une pour Barguil ! / One more for Barguil! #TDF2017 pic.twitter.com/84C1UQY5lM — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017

L’étape avait commencé par une immense échappée de 58 coureurs qui a rapidement explosé dans le col du Vars. Atapuma, déjà à l’attaque la veille, et Lutsenko ont été les grands protagonistes de cette échappée même si le Colombien a fini par prendre le dessus sur le Kazakh d’Astana. En vain, puisque Barguil, parti à l’attaque dans les derniers kilomètres de l’Izoard, a fini par le reprendre et le déposer avant la fin de l’étape.

Bardet reprend la deuxième place, Froome toujours en jaune

Derrière, le groupe des favoris n’était pas bien loin. Romain Bardet et Chris Froome se sont mutuellement attaqués en vain, et ont franchi la ligne d’arrivée au même moment (avec un léger avantage pour le Français). Troisième de l’étape, le leader d’Ag2r a gratté quatre secondes de bonification et deux à la pédale sur Uran, et redevient donc le dauphin de Froome à deux jours du contre-la-montre de Marseille. Fabio Aru a encore perdu du temps et passe 5e derrière Landa.