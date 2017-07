Tour de France 2017: Warren Barguil claque enfin son étape à Foix

Il était passé si près à Chambéry qu'il en avait pleuré. Cette fois, c'est fait et bien fait, Warren Barguil a claqué son étape à Foix. Après une journée passée à l'avant puis en poursuite du duo Contador-Landa, le Breton a été énorme dans l'ultime ascension du jour de cette étape très courte (101km) dans les Pyrénées, le Mur de Péguère, pour revenir sur la tête de course.

Cette fois-ci, il n'y a pas photo, @WarrenBarguil imbattable sur ce sprint ! / No photo finish today, Barguil was the strongest! #TDF2017 pic.twitter.com/x59rh3ETsA

Il a ensuite parfaitement manoeuvré dans le dernier virage pour aligner ses compagnons d'échappée: Contador, Landa et Quintana. Derrière, les quatre premiers du classement général se sont marqués. Fabio Aru reste en jaune devant Chris Froome, Romain Bardet et Rigoberto Uran.

Nouveau classement général, Contador revient dans le top 10 / New GC, @albertocontador is back in the Top 10 #TDF2017 pic.twitter.com/hUgRbvSxPA