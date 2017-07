EN DIRECT. Tour de France 2017: Dans la vallée, oh, oh... Journée-piège en perspective... Suivez la 15e étape...

HugoCouturier1

Salut Liveur ! Pourquoi Bardet n'attaque t'il pas plus que ça ?

>> Salut à toi! Parce qu'il est plus attendu qu'avant, tout simplement. Et parce que tous sont d'un niveau à peu près équivalent devant. Plus c'est serré, moins on a les moyens d'attaquer. Mais je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il tentera forcément un gros coup d'ici la fin du Tour. Et on n'oublie pas qu'il a essayé dans la descente vers Chambéry.