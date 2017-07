Wimbledon: «S'il vous plaît aidez-moi...», Mattek-Sands secourue par son adversaire après une blessure horrible

« S’il vous plaît aidez-moi ! S’il vous plaît, s’il vous plaît… » l’Américaine Bethanie Mattek-Sands a hurlé de douleur, allongée au milieu du court, lorsque son genou droit s’est dérobé et l’a contrainte à l’abandon au deuxième tour de Wimbledon jeudi.

La dramatique scène, qui s’est produite au début de la troisième manche contre la Roumaine Sorana Cirstea, a fait le tour des réseaux sociaux. Alors qu’elle reprend ses appuis, à la suite d’une montée au filet, l’Américaine glisse et s’écroule sur le gazon, tordue de douleur.

That s how I love to see u love, holding a trophy with @luciesafarova and smiling and you will be back soon there!! All my 💚 to u champ pic.twitter.com/7QZjyQQaCP