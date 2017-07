Humour british: Un fan d'Aston Villa perd un pari et se fait tatouer «John Terry» sur les fesses

Suite à un pari perdu, un fan d'Aston Villa s'est tatoué le nom de John Terry sur les fesses. — @MrMrBear9

Que celui qui n’a jamais fait un pari débile lui jette la première bière. Ce fan d’Aston Villa, sûr et certain que la rumeur qui envoyait John Terry dans son club de cœur n’était autre que du pipeau, y est allé de son petit pari. « Si John Terry signe à Villa, je me tatouerai son nom sur la fesse. »

On les connaît ces genres de paris, hein. Sûr de sûr de notre fait, pourquoi ne pas donner encore un peu plus de poids à notre discours en mettant en jeu une mise grotesque, et de faire marrer les potes au passage. Sauf que parfois, le pire se produit. Comme John Terry à Aston Villa.

Officialisé début juillet, l’ex-capitaine des Chelsea a effectivement rejoint les Villans. Et notre artiste s’est résolu à tenir parole, avant de jurer qu’on ne l’y reprendra plus : « Si un jour on est en contact avec Messi, je me tairais. » C’est l’expérience qui rentre.