Tour de France 2017: «On connaît les règles, tout a été vérifié», la Sky esquive la polémique

Chris Froome et l'équipe Sky a été accusée d'avoir ajouté des éléments aérodynamiques interdits à leur combinaison lors du prologue du Tour de France, le 1er juillet 2017. — PHILIPPE LOPEZ / AFP

Une polémique ? Quelle polémique ? Mis en cause dimanche par les formations FDJ et BMC, qui lui reproche d’avoir utilisé un « ajout aérodynamique » contraire au règlement lors du prologue du Tour de France samedi, l’équipe Sky a répondu ce lundi matin.

>> A lire aussi: EN DIRECT. C'est l'heure des puncheurs!.. La 3e étape entre Verviers et Longwy à suivre en live

« Ça fait partie du jeu, on y est habitués depuis des années, a indiqué Dave Brailsford, le manager de l’équipe britannique, dans des propos relayés par le site de L’Equipe. C’est surprenant pour moi, car nous utilisons ces combinaisons depuis trois mois et personne n’en parlait. On les a utilisées au Giro, au Dauphiné, et rien n’a changé depuis. On connaît les règles, tout a été vérifié. »

La polémique est partie des images montrant de bandes de petites billes d’air - appelées Vortex - réparties sur les bras et les épaules des coureurs de la Sky samedi et qui permettraient d’améliorer l’aérodynamisme et donc le gain de puissance.

D’après le Français Frédéric Grappe, directeur de la performance de la FDJ, de formation universitaire et spécialiste de la performance sportive, ils auraient tiré un avantage de 18 à 25 secondes sur les 14 kilomètres en contre-la-montre de la première étape. La Sky avait placé quatre coureurs parmi les huit premiers du prologue (Thomas 1er, Kiryienka 2e, Froome 4e, Kwiatkowski 8e).