Rap Contenders : Lucas Pouille répond à l’attaque du président de la FFT (et ça pique)

Souvenez-vous, ça s’était passé le jour de la finale hommes de Roland-Garros. Lors du débrief du tournoi, le président de la FFT Bernard Giudicelli avait taclé les performances des tennismen français lors des Internationaux de France, prenant indirectement pour cible Lucas Pouille.

« Ce qu’il a manqué aux Français pour aller plus loin, c’est la grinta. Quand un coach dit qu’un joueur peut passer huit heures sur les courts sous 45° et qu’il a des crampes au quatrième, c’est qu’il y a un problème. »

>> A lire aussi : Roland-Garros: Le boss de la FFT allume indirectement Lucas Pouille pour son échec au 3e tour

Giudicelli faisait là référence aux propos de Manu Planque, coach de Pouille, sur la préparation physique en béton de son poulain, qui avait finalement échoué au troisième tour de Roland contre Ramos-Vinolas. Réponse du Français au micro de RMC, dimanche :

« Cette personne, c’était la première à me brosser dans le sens du poil aussi. Je n’ai jamais voulu rebondir sur ce qui a été dit. C’est un truc qui doit se passer en interne. J’étais honnête. Je n’allais pas le cacher, je n’allais pas dire que j’étais blessé et que j’avais perdu à cause de ça. J’avais eu du mal à gérer ce stress, ce qui m’a causé ces crampes. Je suis encore jeune, je dois apprendre. J’ai déjà enchaîné trois matchs en cinq sets sans avoir de crampes. »