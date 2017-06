EN DIRECT. Mercato: Le PSG aurait l'avantage sur le dossier Fabinho... Gonalons va bien rejoindre la Roma... Suivez le live avec nous

9h10: Bien le bonjour mes petits anges et bienvenue chez vous, sur 20minutes.fr, pour vivre une nouvelle journée sur les étales du mercato. Vous commencez à être habitué maintenant, vous ouvrez la page et nous on se charge de vous abreuver en infos de qualité et en vannes de très bon goût (ou pas). Allez, on est parti pour une dizaine d'heures ensemble les ami(e)s !