XV de France: Attaqué par Bernard Laporte, le Stade Rochelais se paye la Fédération

La terrible tournée d’été du XV de France, laminé à trois reprises par l’Afrique du Sud, va laisser des traces. On en saura sûrement plus sur l’avenir de Guy Novès après les test-matchs de novembre, Bernard Laporte ayant posé ce qui ressemble fort à un ultimatum. En attendant, c’est entre la Fédération française (FFR) et les clubs que ça chauffe un peu.

XV de France: «En novembre, il faut qu'on gagne trois matchs», l'ultimatum de Laporte à Novès? https://t.co/X7yuDVsBAt pic.twitter.com/A0tzrNlWui — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 25, 2017

En cause, les propos du président de la FFR sur le plateau de Stade 2 dimanche soir, qui racontait que le Parisien Djibril Camara et les Rochelais Uini Atonio, Kevin Gourdon, Mohamed Boughanmi et Vincent Rattez étaient arrivés en retard au rassemblement avant le départ. « Je leur ai dit : "si l’équipe de France ne vous intéresse pas, il ne faut pas venir" », a indiqué Bernard Laporte.

La réponse de La Rochelle ne s’est pas fait attendre. Pierre Venayre, le directeur général du club, a réagi dans les colonnes du journal Sud-Ouest. Et c’est cinglant :

« Je pense que Bernard Laporte n’est pas au courant du manque d’organisation et de professionnalisme de la FFR. Les Rochelais n’ont été convoqués que par mail, dimanche 28 mai à 23 heures, pour partir le lendemain aux alentours de 7 heures ! Ils n’ont reçu aucun coup de fil. Vu le timing, c’était injouable de prendre le train. Nos joueurs ont dû s’organiser différemment pour arriver à l’aéroport à temps. »

