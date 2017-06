Afrique du Sud-France: Les Bleus totalement impuissants...revivez la nouvelle défaite humiliante des hommes de Novès (35-12)

57e: M'est d'avis que Bastareaud regrette pas trop de pas faire partie de splans de Guitou là tout de suite

Last date with my "White skinny brother" ! Tu vas me manquer...

Je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille. See you soon my bro' 😘🤙🏾 pic.twitter.com/gaL4CPdt6F