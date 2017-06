9h15: On commence par du très lourd en ce lundi matin. Et ouais les copains, L'Equipe nous apprend aujourd'hui que le PSG vient de mettre le dossier «Ousmane Dembélé» tout en haut de sa to do-liste de l'été. Plus de précision ci-dessous.

Mercato: Après Kylian Mbappé, le PSG fait les yeux doux à Ousmane Dembélé https://t.co/6nhSivsq1Q pic.twitter.com/EHNGaidUNq — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) June 26, 2017