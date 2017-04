Sport

FOOTBALL Les Monégasques ont pratiqué un beau football et ça s'est terminé par... des vrais buts d'attaquants...

Falcao a doublé la mise - Valery HACHE / AFP

W.P.

C’est beau, Monaco. A 0-0 comme à 3-1, ça attaque sans cesse. Bim, bam, boum, tir, but, à côté, sur le gardien… Pendant 90 minutes. Le match contre Dortmund n’a pas dérogé à la règle. Et, comme d’habitude depuis le début de la phase à élimination directe, les hommes de Jardim ont appliqué le tarif : trois pions. Ni plus, ni moins.

Ça a commencé comme ça. Avec une percée monumentale de Mendy, une grosse frappe, un arrêt et un Mbappé roublard comme s’il trimballait un siècle d’existence sur son dos pour pousser le cuir au fond du but. Plat du pied sécurité, 1-0.

#ASMBVB

L'incroyable Mbappé frappe encore ! Il ouvre le score d'un magnifique plat du pied ! 1-0 pour l'ASM !!! 😍😍😍https://t.co/NKsz9OHcfw — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2017

Pour le deuxième, c’est du football total. Régalade sur le côté gauche et décollage de la fusée Falcao pour un vol plané. Détente horizontale digne des années 80, but d’un autre temps. 2-0.

[📺 VIDEO BUT] #ASMBVB #Falcao conclut une action magnifique d’un coup de tête magistral ! 2-0 déjà 🔥🔥🔥https://t.co/OjrM81iWOc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2017

Et pour finir, le comble du renardisme des surfaces. Valère Germain, sur le terrain depuis 23 secondes, zéro ballon à son actif, hérité d’un centre contré de Lemar et ajuste Bürki sans faire de chichis. A l’image de ce Monaco, finalement. Simple et efficace.

[📺 VIDEO BUT] #ASMBVB

Valère Germain marque 23 secondes après son entrée en jeu sur son premier ballon 😱😱😱https://t.co/HTSBvrgFOG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2017

