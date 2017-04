Sport

FOOTBALL L'épopée de cette équipe, une nouvelle fois sublimée par Kylian Mbappé, est vraiment magnifique...

Falcao fête son but lors du quart de finale retour de Ligue des champions entre Monaco et Dortmund, le 19 avril 2017. - Claude Paris/AP/SIPA

Nicolas Camus Twitter

De notre envoyé spécial à Monaco,

Il faut que ce soit dit et répété, sans limite, pour que tout le monde imprime bien : l’équipe de Monaco de cette saison est une vraie belle équipe de foot, dont il faut se délecter chaque minute avant que le quart (la moitié?) de son effectif ne parte cet été. Victorieuse de Dortmund mercredi en quart de finale retour de Ligue des champions (3-1), l’ASM a gagné sa place parmi les grands d’Europe, dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions. Et c’est dix fois mérité.

Efficacité. Comme à l’aller, où ils avaient marqué trois buts pour seulement deux tirs cadrés, les Monégasques ont su profiter de leurs occasions. Enfin, surtout dans le premier quart d’heure, et c’était bien là le principal pour faire comprendre aux Allemands que leur défense était trop faible pour espérer se qualifier. Mbappé a profité du boulot monstre de Mendy dès la 3e minute, puis Falcao a placé une délicieuse tête piquée (13e). On n’a pas eu le temps d’avoir peur, et la réduction du score de Reus (48e) n’a rien changé. Le troisième but aurait pu venir plus tôt, mais les folles chevauchées de Kylian n’ont pas abouti. C’est son remplaçant, Valère Germain, qui a terminé le boulot quelques secondes après son entrée en jeu (81e).

[📺 VIDEO BUT] #ASMBVB #Falcao conclut une action magnifique d’un coup de tête magistral ! 2-0 déjà 🔥🔥🔥https://t.co/OjrM81iWOc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2017

Mbappé. Oui, encore lui. On ne voudrait pas affoler ses parents, mais leur fils n’est pas normal. Après son doublé du match aller, c’est lui, encore, qui a fait la différence dès l’entame. Il a ainsi inscrit son 5e but dans la compétition. A 18 ans et trois mois, c’est un record - et ce n’est certainement pas le dernier qu’il battra. Plus fou encore, Mbappé a marqué tous ses buts lors des matchs à élimination directe. On dit des grands qu’ils marquent dans les rencontres importantes. Ce gamin est parti pour être immense.

#ASMBVB

Enorme festival de Kylian Mbappé qui se joue de la défense du Borussia 😱😍🔥https://t.co/n3acjFA3VC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2017

Dernier carré. Voilà donc l’ASM en demi-finale de Ligue des champions. Qui l’eut cru, lorsqu’elle se déplaçait à Fenerbahçe fin juillet en troisième tour préliminaire ! Franchement, pas grand monde, mais aujourd’hui l’Europe la regarde avec des étoiles dans les yeux - et les grands clubs avec le chéquier à portée de main.

On ne sait pas combien de temps les Monégasques, qui disputaient mercredi leur 54e match de la saison, vont tenir à ce rythme effréné. S’ils auront assez de ressources pour résister au PSG en Ligue 1 et regarder les yeux dans les yeux le Real Madrid, l’Atlético ou la Juventus, leurs trois adversaires potentiels pour une place en finale. Mais on a tellement hâte de le découvrir…

