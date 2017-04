Sport

L'avant-match était extrêmement tendu aux abords du Parc OL ce jeudi. - Jérémy Laugier/20 Minutes

avec AFP

Douze supporters lyonnais et turcs ont été interpellés et sept personnes légèrement blessées jeudi soir en marge du quart de finale aller de Ligue Europa entre Lyon et Besiktas, selon la préfecture et la police.

« Douze interpellations en provenance des deux camps ont eu lieu. Trois policiers de la Bac et deux gendarmes mobiles ont été légèrement blessés », a précisé un responsable de la Sécurité publique. Le détail des interpellations entre Lyonnais et Turcs n'a pas été précisé.

