FOOTBALL Ce Monaco est décidément très modeste...

Jardim et Fabinho - PATRIK STOLLARZ / AFP

W.P.

Battre le Manchester City de Pep Guardiola, c’est bien, mais ça ne fait pas tout. Leonardo Jardim et Fabinho, présents en conférence de presse lundi au Signal Iduna Park, le savent très bien. « C’est un peu comme avant City, nous sommes les meilleurs du monde, et ceci, et cela », ironise l’entraîneur portugais, qui rejette ouvertement le favoritisme de cette double-confrontation contre le Borussia.

« Dortmund a l’avantage de l’expérience internationale, et ils ont plus de joueurs que nous dans leur effectif », a-t-il dit. Pareil côté Fabinho. « C’est une confrontation équlibrée. On a beaucoup de points communs, la jeunesse, le jeu offensif… Pour moi les favoris c’est eux. Le Borussia c’est une équipe qui a plus d’expérience que City. A chaque fois ils atteignent au moins les quarts », se méfie ainsi le Brésilien.

💬 @leonardojjardim : « Ce sera un match intense comme toujours en #UCL face à de bons joueurs avec plus d’expérience que nous. » #BVBASM pic.twitter.com/eOQxQ9QkH1 — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 10, 2017

« On ne peut pas faire jouer la CFA contre Dortmund »

Pour empêcher les Allemands d’atteindre une nouvelle fois le dernier carré de la C1, les Monégasques pourront compter sur leur buteur colombien, Falcao. « Le retour de Radamel, c’est important pour apporter la qualité et l’expérience comme il le fait sur les autres matchs de Champions League. Mais le plus important c’est le groupe. On a des soucis avec Bakaoyoko et Sidibé (qui seront tous les deux absents mardi, ndlr) », s’inquiète encore Jardim, confronté à un calendrier très lourd.

« Bien, sûr, ce n’est pas facile de jouer toutes ces compétitions, tous les trois jours, avec cette intensité », ajoute-t-il. « Nous sommes l’équipe la plus jeune d’Europe, et avec le plus grand nombre de matches. Mais on ne peut pas faire jouer la CFA à Dortmund » a-t-il conclu.

