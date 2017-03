Sport

FOOTBALL Pour revivre l'exploit des Monégasques...

Fabinho après son but face à City - SIPA

B.V.

On aura bien un club français en quarts de finale de Ligue des champions et après les matchs aller, ce n'est pas vraiment celui que l'on attendait. Monaco a réalisé un exploit dantesque en remontant ses deux buts de retard à Manchester City, mercredi soir à Louis-II. On profite de l'euphorie pour vous offrir les trois buts.

C'est d'abord le prodige Kyllian Mbappé qui a rapidement ouvert le score sur une jolie déviation:

Fabinho plante ensuite le 2-0 (regardez moi ce travail de Mendy)

Et enfin, après la réduction du score de Sané, c'est Bakayoko qui sauve l'AS Monaco d'une belle tête. Sublime!

Mots-clés :