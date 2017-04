Sport

FOOTBALL Les Aiglons ont proposé plus de contenu que les Lillois...

Le défenseur Junior Alonso le milieu de terrain Younes Belhanda lors du match Lille-Nice (Ligue 1), le 7 avril 2017. - AFP

Vincent Marche

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Lille 1-2 Nice

Buts: Amadou (14') pour Lille, Balotelli (17', 45') pour Nice.

45': Mi-temps, les gars. Nice a été mené mais le Gym est revenu. C'est logique, ils proposent plus de contenu que les Dogues. Ils combinent, ils contrôlent le milieu. On se retrouve dans 15 minutes.

45': BUT DE BALOTELLI. Décalage de Seri pour Pereira. La frappe du Portugais est détournée par Enyeama. Balotelli frappe dans le but vide.

43': ONE MORE TIME. Cette fois-ci, c'est une reprise d'Eysseric qui passe au-dessus.

42': OHHHH DANGER SUR LE BUT DE LILLE. Ballon au sol de Pereira, Balotelli reprend... Mais c'est trop mou.

41': Dommage pour Nice! Très joli boulot de Pereira et d'Eysseric. Le Brésilien Dalbert rate totalement sa reprise.

39': Il suffit que je dise ça pour que Balotelli frappe au but... Frappe totalement écrasée.

38': Bon, vous aurez compris qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Nice est plus technique mais Lille se défend bien.

34': Ah mais Seri et Eysseric ne sont pas une seule et même personne ? Je croyais, moi.

33': Le rythme et l'intensité sont retombés depuis quelques minutes.

31': ET LE DEGAGEMENT DE SERI. Vu qu'il a dégagé depuis ses 22, la touche se fera au niveau de la sortie de terrain du ballon.

30': Magnifique prise à deux d'Eysseric et de Dalbert sur Ronny Lopes.

28': Eysseric est chaud, il vient de faire une talonnade inutile. On dirait moi sur un terrain. Sauf que je la rate et que je sors, parce que je suis trop fatigué par la tentative du geste.

27': OH CET ARRET DE CARDINALE DEVANT CE TIR D'EDER. Il se rattrape de son erreur.

25': Note artsitique de 8/10 pour cette chute de Corchia et de Balotelli. Très belle exécution. Elle représente très bien le lien fort entre le joueur et la pelouse.

24': Lille tente aussi des trucs mais c'est beaucoup moins précis. Comme cette frappe de Corchia qui passe à 18 kilomètres du but.

23': Nice est chaud sur les buts de Vincent Enyeama. Heureusement que le Nigérian est là pour sauver son équipe.

21': Alors que tous les commentateurs relayent qu'il s'agissait du premier but de Mario Balotelli à l'extérieur.

20': On se remet de nos émotions.

17': EGALISATION DE NICE. MARIO BALOTELLI. Contre-attaque rapide des Aiglons qui finit par un plat du pied de l'Italien.

14': Sur le corner, Nice n'arrive pas à se dégager. Amadou en profite pour placer un parpaing, détourné par un défenseur des Aiglons.

14': BUT POUR LILLE !!!

13': Corner pour Lille. C'est la faute de Dalbert, le cinquième mousquetaire.

12': Eysseric et Koziello sont en train de prendre le jeu à leur compte. Nice est en train de prendre l'ascendant.

10': C'est un peu con d'avoir mis un maillot vert à Cardinale. On risque de ne pas le voir sur la pelouse.

9': Balotelli a cassé un rein et Eysseric a marché sur Corchia. Au sens propre.

8': Nice commence à se réveiller et sort le ballon proprement. Ricardo foire sa passe pour Balotelli.

7': Ca va vous surprendre mais, pour l'instant, c'est plutôt Lille qui joue au foot.

6': Un match entre Lille et Nice, c'est toujours l'occasion de se souvenir du grand Matt Moussilou. On t'oublie pas, champion.

5': C'est timide comme début. On voit que les deux équipes se cherchent et se craignent.

3': Dante contre Eder. Sacré duel en perspective.

1': C'EST PARTI

20h47: "Quel est plan de jeu niçois, ce soir, Lucien ?" Merci à Canal pour cette question qui va faire trembler la République...

20h43: LA MUSIQUE DE LA LIGUEEEE 111111 !

20h38: Ca va, vous, sinon ? Vous êtes prêts à déguster du bon football ?

20h35: Maillot spécial pour les Dogues à l'échauffement ce soir.

20h34: En tous cas, je ne veux pas vous alarmer mais on va peut-être s'ennuyer.

12 - 12 des 19 dernières rencontres de L1 entre Lille et Nice se sont terminées sur un match nul (3 succès lillois, 4 niçois). Prévisible ? — OptaJean (@OptaJean) April 7, 2017

20h32: Et maintenant, la composition des Niçois, par Lucien Favre. C'est beau, malgré les absents.

Lucien Favre a décidé de reconduire le 11 victorieux de Bordeaux dimanche dernier.#LOSCOGCN pic.twitter.com/0fLLIyvOas — OGC Nice (@ogcnice) April 7, 2017

20h30: Un quart d'heure avant le début des hostilités, mes chers amis. C'est parti pour le live. Premier cadeau, la compo des Dogues, concoctée par «El Local» Franck Passi

Les Aiglons sont déjà prêts. Enfin leur vestiaire...

Le vestiaire attend les Aiglons pic.twitter.com/WAsn4wzFPF — OGC Nice (@ogcnice) April 7, 2017

Bonsoir les loustics. Après la Coupe Davis, voici venue l'heure de la Ligue 1. On ouvre cette 32e journée avec une fort belle affiche, en l'occurrence Lille-Nice. Un match à enjeux, oui, mais surtout à enjeux différents. Le Losc cherche à sceller son maintien avant de passer à l'ère Bielsa tandis que l'OGC Nice veut rester dans le sillage du PSG dans la course à la deuxième place (voire au titre). Sur le terrain, ça devrait donc donner un truc pas dégueu, même si Nice n'est plus le grand Nice.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le début de la rencontre...

Mots-clés :