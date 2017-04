Sport

TENNIS Suivez le premier match du quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne...

Lucas Pouille - SAEED KHAN / AFP

William Pereira

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

COUPE DAVIS

Quarts de finale

France - Grande-Bretagne

Pouille vs Edmund

14h03: Les deux joueurs sont à l'échauffement. Le match va bientôt commencer.

14h: Bon, on va faire attention au petit Edmund quand même. Il a fait trois, quatre matchs intéressants cette saison (dont un contre Djokovic). Même si perso, j'ai un peu de mal à imaginer Pouille s'effondrer là.

13h55: Je vous attends bien sûr dans les commentaires, histoire qu'on vibre un peu ensemble les amis.

13h50: Allez, on lance tranquillement le live. les deux équipes sont sur le court, c'est l'heure des hymnes. L'heure de Pouille approche.

Hier, Edmund avait l'air plus emballé que notre Pouille lors de la photo officielle. On espère que le Britannique fera la grimace après le match.

Ce quart de finale de Coupe Davis est d'ores et déjà marqué par les absences de gros joueurs tels que Nadal, Murray (tant mieux pour nous) et Tsonga. Bref, ça ressemble à une grosse défaite pour la compétition qui semble perdre chaque année en prestige. On a éceit un papier à ce sujet en début de semaine.

>> Coupe Davis: Les top joueurs ne veulent plus venir, la compétition est-elle en train de mourir?, article à lire ici

Salut les fous! On commence ce vendredi de toute beauté par le premier match de l'équipe de France de Coupe Davis contre la Grande-Bretagne. Au programme, notre leader d'un jour, Lucas Pouille, se frotte à Kyle Edmund (47e mondial)... et grand fan de terre battue. C'est plutôt improbable pour un Anglais, mais c'est vrai. Bon, après, il paraît qu'il reste meilleur sur dur. A voir. Mais on ne va pas se mentir: tout autre résultat qu'un succès de Pouille serait une déception pour Yannick Noah (et pour nous surtout).

>> On se retrouve à 13h50 pour le début du live Coupe Davis

Mots-clés :