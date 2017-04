Sport

FOOTBALL Les Marseillais n'ont pas le droit à l'erreur cet après-midi au Vélodrome...

Dimitri Payet lors de OM-Guingamp, le 8 février 2017 au Vélodrome. - BORIS HORVAT / AFP

Aymeric Le Gall Twitter

Marseille-Dijon: match à 17h.

16h41: Allez les copains-copines, un peu de lecture avant de foncer au Vélodrome.

16h39: Le onze dijonnais.

-35' Le 11 du #DFCO : Reynet – Rüfli, Varrault (cap), Lotiès, Haddadi – Belmonte, Abeid, Amalfitano, Kwon, Lees-Melou – Tavares #OMDFCO — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 1, 2017

16h38: Et c'est parti pour la compo de l'OM. Pas de Tonton Pat' dans le onze aujourd'hui.

16h34: Salut les dingos et bienvenue à la maison pour suivre ce premier match de la journée en notre compagnie. On espère que tout marche bien navette pour vous. De mon côté, c'est la grosse pêche de ouf malade !

L’Olympique de Marseille reçoit Dijon dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Après leur match nul (mais alors vraiment nul) à Lille (0-0) lors de la dernière journée, les hommes de Rudi Garci doivent retrouver le chemin de la victoire cet aprem dans leur antre du Vélodrome. En face, les Dijonnais sortent d’une défaite à domicile (0-1) face aux Verts de Saint-Etienne et devraient vendre chèrement leur peau aujourd’hui pour éviter de glisser encore un peu plus au classement (17e avec 28 points). On espère sincèrement assister à un spectacle sympa, histoire de se mettre dans le bain avant la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco.

>> On se retrouve vers 16h30 pour voir si les Marseillais ont la gnac à l’idée d’arracher une qualif' en Ligue Europa. J’espère que vous serez nombreux au rendez-vous !

