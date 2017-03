Sport

FOOTBALL Marco, il faut savoir ce que tu veux…

Le PSG devra se passer de Marco Verratti contre Niort - Alfonso Jimenez/Shutter/SIPA

J.T.

Alors qu’il avait affirmé vouloir rester au Paris Saint-Germain, Marco Verratti sème à nouveau le trouble sur son futur dans la capitale. Dans une interview donnée à la Rai, le milieu de terrain italien a d’abord rassuré : « Retourner en Italie ? Aujourd’hui, je suis bien à Paris, je parlerai avec le club et nous verrons quel sera le meilleur choix. »

>> A lire aussi : PSG: L’agent de Verratti fait flipper les supporters parisiens en évoquant un départ

Avant de déclarer un intérêt pour les Bianconeri malgré les tentatives du PSG de le garder à tout prix. « La Juve est l’une des quatre plus grandes équipes au monde et a beaucoup progressé. Si un jour je devais partir et s’il y en avait la possibilité, pour moi, il n’y aurait aucun problème. Eux et l’Inter ont les capacités économiques pour un investissement similaire. » Aïe…

Mots-clés :