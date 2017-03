Sport

FOOTBALL Le quadruple champion de France en titre tente un all-in pour le garder...

Marco Verratti, au Parc des Princes - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

J.T.

Mercredi dernier dans La Gazzetta dello Sport, les déclarations de Donato Di Campli ont fait grand écho. L’agent de Marco Verratti avait clairement ouvert la porte à un départ de son poulain pour l’été à venir. Visiblement blasé par l’élimination cruelle face au FC Barcelone (4-0 ; 1-6), l'international italien aurait, selon Di Campli, des envies d’ailleurs si le PSG ne se bougeait pas plus sur le marché des transferts.

Étonnant chantage car on apprend aujourd’hui dans L’Équipe qu’une réunion s’est tenue après le cauchemar catalan entre l’agent et les dirigeants du Paris-SG. Dans les discussions, les huiles franciliennes ont insisté sur l’importance du natif de Pescara, en le choyant et en affirmant à Di Campli qu’il serait la pierre angulaire du club. D’un point de vue sportif, mais aussi marketing, en faisant de Verratti la figure de proue notamment aux yeux des sponsors franciliens.

Le PSG fait des promesses à Verratti qu'il ne peut pas tenir... Dirigeants amateurs 🙄 — Ozirys 🇬🇭 (@LG_B87) March 24, 2017

Le PSG a aussi juré que le prochain mercato estival serait mouvementé et que la machine QSI relancerait la machine pour enfin obtenir son objectif suprême : une victoire en Ligue des champions. Encore des mots, toujours des mots ?

