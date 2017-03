Sport

TENNIS Le Serbe promet que son burn-out est derrière lui...

Novak Djokovic - MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

W.P., avec AFP

Soyez tranquilles, Novak Djokovic va mieux. Bon, ok, ça ne se voit pas encore sur le plan sportif (le Serbe a encore perdu prématurément la semaine passée à Acapulco contre un Nick Kyrgios en feu) mais s’il le dit, on veut bien le croire.

« Je suis à l’aise sur le court, je me sens fort, j’ai hâte d’en découdre, je me sens en confiance », a déclaré le Serbe - cinq fois vainqueur à Indian Wells - en conférence de presse. « Globalement, j’ai l’impression d’être un joueur différent de celui de la deuxième partie de la saison dernière », a-t-il ajouté.

L’erreur de Djokovic

La conquête de son premier titre à Roland Garros, en 2016, lui a coûté beaucoup d’énergie, mentale et physique. « Je ne suis pas du genre à avoir des regrets mais j’aurais peut-être dû faire une plus longue pause après Roland-Garros afin de me reposer mentalement mais j’ai compris la leçon », a admis Djoko. Tout ça, c’est bien joli, mais on attend à présent un retour à la normale (ou plutôt à l’anormale) sur les courts.

Mots-clés :