W.P., avec AFP

Coup dur pour Richard Gasquet. Le tennisman français doit déclarer forfait pour les Masters 1000 d’Indian Wells et Miami pour des raisons médicales. Le Biterrois a été opéré de l’appendicite et sera éloigné des courts pour une durée indéterminée.

Due to an appendicitis operation i wont be able to play @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen . Hope to recover soon . Thanks for your support ! pic.twitter.com/4k3hpXEOF2