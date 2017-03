W.P.

Etre élu meilleur joueur d’Angleterre, c’est énorme. Etre le numéro un à Londres, c’est pas mal non plus. N’Golo Kanté peut en attester. L’international français a raflé la mise dans la catégorie « meilleur joueur de l’année » aux London Football Awards. Autrement dit, il n’y a personne qui soit plus fort que lui à Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham, Watford et Crystal Palace.

Player of the Year at the London Football Awards! thx to my mates, the fans, the club and all the observers for their vote. @ChelseaFC pic.twitter.com/geuROjRq87