Sport

FOOTBALL L'international français rempile pour cinq saisons supplémentaires...

Lloris, en pleine action - Martin Meissner/AP/SIPA

W.P., avec AFP

Hugo Lloris se sent bien à Tottenham, et le prouve une nouvelle fois en prolongeant son contrat avec les Spurs jusqu’en 2022. Le capitaine de l’équipe de France était l’un des derniers cadres à ne pas avoir prolongé son bail au sein du club londonien.

« Nous sommes ravis d’annoncer qu’Hugo Lloris a signé un nouveau contrat avec le club, qui court dorénavant jusqu’en 2022 », ont précisé les Spurs, actuellement à la 5e place de la Premier League, sur leur compte Twitter.

We are delighted to announce that Hugo Lloris has signed a new contract with the Club, which will run until 2022. ✍🏼 #COYS pic.twitter.com/LKPr1ae0ig — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2016

Dans une vidéo publiée sur ce même réseau social, le gardien des Bleus s’est dit « très heureux avec ce nouveau contrat ».

« C’est ma manière de montrer mon engagement pour le club, pour mes coéquipiers et pour les dirigeants ; de montrer à nouveau combien je crois en ce projet. J’espère que notre meilleure année est à venir », souligne-t-il.

🗣 Hugo: "I'm really enjoying my time at Spurs. I want more though and hopefully the best years are ahead." #COYS pic.twitter.com/L0lc5YDjYQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2016

« Je me plais vraiment à Tottenham, c’est un super sentiment d’être le capitaine de cette équipe, je pense que je peux être fier de cela. Ce n’est pas facile pour un étranger de venir en Angleterre et gagner le respect de vos coéquipiers, de vos fans et du peuple anglais », explique-t-il.

Mots-clés :