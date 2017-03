Sport

FOOTBALL L'instance garantit « un festival de football »...

Affrontement entre les forces de l'ordre et des hoooligans, à Marseille, le 11 juin 2016. - Darko Bandic/AP/SIPA

B.D. avec AFP

Les hooligans russes annonçaient un«festival de violence». Mais la FIFA assure que la Coupe des confédérations 2017 et la Coupe du monde 2018 seront un «festival du football». A l’occasion d’une visite de quatre jours dans les quatre villes-hôtes de la Coupe des confédérations, l’instance a en effet tenu à rassurer les supporters qui se rendront en Russie pour ces deux événements et a écarté tout risque de violences.

>> A lire aussi : Euro 2016: Pourquoi la situation à Marseille a dégénéré

«Nous avons confiance dans les dispositifs que vont mettre en place les autorités pour la Coupe des confédérations et la Coupe du monde. Il y a eu beaucoup d’informations échangées (…) avec l’UEFA, par exemple, avec les autorités en France pendant et après l’Euro», a déclaré le directeur des compétitions pour la Fifa, en référence aux affrontements violents entre supporters anglais et russes à Marseille lors de l’Euro.

Pour M.Smith, ces événements sont la faute d’une petite minorité alors que selon lui ces tournois «sont suivis par les vrais fans de football et c’est, de loin, la majorité des gens». Même son de cloche du côté de Moscou qui assure qu’il appliquera une tolérance zéro vis-à-vis des fauteurs de troubles et assure que les amateurs de football pourront venir en Russie en toute sécurité.

