FOOTBALL Le joueur de Tottenham lui a offert un maillot dédicacé

Moussa Sissoka en compagnie de Théo - Twitter

L’affaire Théo a visiblement ému le monde du football. Après l’invitation de l’Inter Milan à venir assister à un match et la visite de Franck Ribéry, c’est maintenant au tour de Moussa Sissoko de rendre visite au jeune homme, victime d'un viol présumé, lors d'une arrestation. «Que la vérité et la justice soient rendues pour Théo et sa famille. Et que revienne la paix dans nos villes et dans nos quartiers» a écrit l’international tricolore sur Twitter.

Que la vérité et la justice soient rendues pour Théo et sa famille. Et que revienne la paix dans nos villes et dans nos quartiers. #Love pic.twitter.com/13ZnjwIzMe — Moussa Sissoko (@MoussaSissoko) February 27, 2017

A l’instar du joueur du Bayern, Moussa Sissoko n’est pas venu les mains vides et a offert à Théo un maillot des Spurs dédicacé probablement par ses coéquipiers de Tottenham.

