MEDIAS Les deux consultants de Canal + sont allés au clash à propos d'Unai Emery...

Habib Beye - Canal +

W.P.

Habib Beye était chaud dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, sur Canal +. Défenseur du travail d’Unai Emery depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’ancien joueur de l’OM a taclé Paul Le Guen, qui avait fait part à plusieurs reprises de son scepticisme quant à la méthode Emery.

Débat très animé entre @BeyeHabib et Paul Le Guen après #OMPSG dans le débrief du #CFC ! 🔥



La vidéo complète ➡️ https://t.co/QGEIvbNKsv pic.twitter.com/9AiTQdGuWK — Canal Football Club (@CanalFootClub) February 26, 2017

« J’ai entendu Paul (Le Guen) pendant six mois dire qu'(Unai) Emery n’apportait rien au PSG par rapport à (Laurent) Blanc », a lancé Beye, visiblement agacé par une remarque de l’ancien joueur et entraîneur parisien qui l’avait qualifié de « doux rêveur ». Vexé par la pique lancée par l’ex-Marseillais, Le Guen a dans un premier temps menacé de quitter l’antenne avant de répliquer. « Aller prétendre que j’ai critiqué le travail d’Emery pendant six mois c’est absolument faux et injuste. »

Tout se termine finalement bien puisqu’Habib Beye a présenté ses excuses à son collègue. « Je suis désolé si je t’ai offensé Paul. » C’est beau, le fair-play.

