FOOTBALL L'ancien Marseillais, consultant pour Canal +, est en direct avec nous à partir de 12h30...

Habib Beye est notre invité en Facebook live - 20mn/Canal+

N.C.

Le Classico entre l'OM et le PSG, c'est pour dimanche. A trois jours du choc, 20 Minutes vous propose de poser vos questions à Habib Beye. L'ancien capitaine de l'OM, actuellement consultant pour Canal +, sera dans nos locaux ce jeudi midi. A partir de 12h30, rendez vous sur notre page Facebook et postez vos commentaires sous la vidéo, notre journaliste lui transmettra vos remarques et questions. Soyez bons, on compte sur vous.

