Sébastien Destremau - LOIC VENANCE / AFP

W.P., avec AFP

Ce n’est plus un secret pour personne. Sébastien Destremau ne s’est pas lancé dans le Vendée Globe pour jouer la gagne, ni même pour viser une place d’honneur. Son seul et unique but est de boucler son tour du monde en ayant pris un maximum de plaisir. Et pour le moment il faut dire que tout se passe plutôt bien pour le Varois.

Ce dernier a franchi l’équateur dimanche matin à 09h17 et se trouve à moins d’un mois de boucler sa première course à la voile en solitaire autour du monde.

🚨Sébastien Destremau vient de franchir l'équateur à 9h17 heure française en 104j 20h 15min ! Il ferme la porte de l'Atlantique Sud ! #VG2016 pic.twitter.com/byuVLhQoA4 — Vendée Globe (@VendeeGlobe) February 19, 2017

Destremau fait partie des sept navigateurs encore en mer. Après les arrivées d’Arnaud Boissières (La Mie Câline) vendredi et de Fabrice Amedeo (Newrest-Matmut) samedi, le Suisse Alan Roura (La Fabrique) est attendu lundi matin au port Olona.

