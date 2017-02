Sport

ATHLETISME Le Jamaïcain promet de réaliser un maximum de meetings avant de tirer sa révérence...

Usain Bolt, le 9 février - Theo Karanikos / AFP

W.P., avec AFP

La reprise se passe plutôt bien pour l'ami Usain Bolt. Pour sa première course depuis Rio, la foudre s'est imposée sur le 150 m des Nitro Athletics, une compétition par équipes inédite, en 15 secondes et 28 centièmres, un bon chrono signé tout en relâchement.

« C'est la première fois que je suis en forme en février », a-t-il confié après sa course. A Melbourne, l'octuple champion olympique a en effet plutôt répondu présent pour sa reprise, terminant à moins d'une seconde de son record (14.35) sur la distance, établi en 2009 à Manchester, alors qu'il a fortement ralenti l'allure dans les derniers mètres. Pas mal.

« Participer à autant de meetings que possible »

Et ce n'est pas tout. Dans un élan de générosité, Usain Bolt a promis qu'il essayerait « de participer à autant de meetings que possible tant que je reste en forme, pour que tout le monde puisse me voir avant que j'arrête. » On le chambre, mais c'est vraiment cool. Parce qu'il nous manquera quand il raccrochera les chaussures.

Mots-clés :