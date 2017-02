Sport

Un seul être vous manque, blablabla… On ne va pas vous refaire la chanson. Zlatan Ibrahimovic a laissé un gros vide au Paris Saint-Germain en filant à Manchester United. Et ce n’est pas Maxwell, son plus fidèle lieutenant (ils ont joué ensemble à l’Ajax, à l’Inter, au Barça et donc à Paris), qui dira l’inverse.

« Son départ a été très difficile »

« Le PSG sans Ibra est très différent du PSG avec Ibra. Sa qualité technique sur le terrain et son leadership en dehors nous manquent. Son départ a été très difficile. Cavani nous apporte un style de jeu différent, on a changé notre façon de jouer. Nous avons souffert de ce changement mais maintenant nous nous sommes adaptés », a déclaré le Brésilien au micro de la Cadena Ser espagnole.

L’éphémère international brésilien (dix sélections) n’en reste pas moins persuadé de la capacité du PSG à créer la surprise contre sa bête noire, le FC Barcelone, en Ligue des champions. « Les deux équipes se connaissent, alors nous allons essayer de proposer quelque chose de différent des autres fois. » Mais quel est donc ce cadeau que réserve la bande à Unai Emery à celle de Luis Enrique ?

