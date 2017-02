Sport

FOOTBALL Suivez le match d'ouverture de la 23e journée entre Metz et l'OM en direct...

Thauvin et Lopez à Marseille le 18 décembre 2016 - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

METZ - OM

Ligue 1 / 23e journée

0-0

5e: Intéressante cette tactique de l'OM: On balance des longs ballons devant pour prendre la défense adverse de vitesse. On se croirait en DHR bordel.

3e: Corner pour l'OM... C'est bien tiré par Thauvin mais personne n'est en mesure de le reprendre au point de pénalty et Metz se dégage.

2e: N'hésitez pas comme toujours à venir vous manifester dans les commentaires. Plus on est de fous, tout ça, tout ça...

1e: C'EST PARTI A METZ! GOOOOOOOO!

20h45: Avant de commencer ce match sachez que j'ai beaucoup trop mangé ce soir. Ne me remerciez pas pour cette info cruciale.

20h42: Evidemment je n'en ai pas parlé, mais Payet est sur le banc. Le staff lui a donné 3 semaines pour revenir au top de sa forme physique.

20h40: L'immense Diabaté est titulaire en pointe de l'attaque messine au côté de Vion.

20h38: Gomis sur le banc et...et...et... BOUNA SARR EN POINTE???!!!!??? Enfin bref, notez la titularisation de Sertic au milieu.

20h30: C'EST PARTI, JE DECLARE CE LIVE OUVERT!

Point pelouse. Le terrain a l’air d’être d’une propreté absolue. On est donc doublement en droit de réclamer du football à Saint-Symphorien.

Notre terrain de jeu pour ce soir 👌🏽#FCMOM pic.twitter.com/awsGpoAcIR — Olympique Marseille (@OM_Officiel) February 3, 2017

Comme le live ne commence pas officiellement tout de suite, je vous laisse avec un peu de lecture.

>> Déjà de retour à Turin, Pat' Evra explique pourquoi il a quitté la Juventus, à lire ici.

>> Alors, il revient ou pas Lass' Diarra?, à lire ici.

Salut les amis ! J’espère que vous êtes en pleine forme avant d’aborder le coup d’envoi de cette 23e journée de L1. On va commencer doucement avec un gentil Metz-OM. Gentil, mais loin d’être inintéressant. Les Marseillais restent sur un succès convaincant contre Montpellier au Vélodrome après avoir subi deux cuisants revers contre Lyon et Monaco. La machine semble repartie mais attention à ne pas s'emmêler les pinceaux dans le grand Est. Le FC Metz ne perd plus à la maison en championnat depuis le 23 octobre. Autant dire que les hommes de Rudi Garcia devront être costauds ce soir pour repartir avec les trois points.

>> Rendez-vous à 20h30 pour le coup d'envoi du live

Mots-clés :