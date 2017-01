Sport

VOILE Pour tout savoir de la célèbre course en solitaire, c'est par ici...

Alex Thomson à bord de son bateau Hugo Boss, au départ du Vendée Globe le 2 novembre 2016. - LOIC VENANCE / AFP

R.B.

Lundi 16 janvier 2017

Et si l’arrivée se jouait au sprint ?

Oui, parfaitement. Selon les prévisions des organisateurs du Vendée Globe, Armel Le Cléac’h, l’actuel leader de la course, et Alex Thomson pourraient se retrouver à une trentaine de milles d’écart lors de leur théorique dernière journée de course jeudi. Mais pour l’instant, les deux hommes se tirent la bourre aux larges des Açores.

Le classement à 9h

1. Armel Le Cléac’h (Banque Populaire VIII)

2. Alex Thomson (Hugo Boss) à 73 milles

3. Jérémie Beyou (Maître Coq) à 799 milles

4. Jean-Pierre Dick (Saint-Michel Virbac) à 1414 milles

5. Yann Eliès (Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1677 milles

Alex Thomson trace comme un dingue

Le plaisir ressenti par le Gallois devant la vitesse de son navire fait d’ailleurs un peu peur à voir. Thomson a d'ailleurs battu le record de distance parcourue en 24h par un navire dirigé par un homme avec 994 bornes. Joli.

Et encore un skipper de retour dans l’Atlantique

C’est au tour du onzième de la course, Fabrice Amedeo, de franchir le Cap Horn. Et s’il ne le montre pas trop sur cette photo, il est vraiment heureux.

À 2h40 cette nuit, Fabrice a passé le cap Horn après 70j13h38m dans ce #VG2016. Une grande première et beaucoup d'émotions ! pic.twitter.com/FhvsDCCpSw — Fabrice Amedeo - (@FabriceAmedeo) January 16, 2017

Mots-clés :