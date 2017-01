Sport

BASKET Le Français des Jazz s'est baladé contre les Magic d'Orlando...

Le roi Rudy Gobert a encore frappé - Melissa Majchrzak / NBAE / Getty Images / AFP

W.P., avec AFP

La soirée des Français en NBA aurait pu être particulièrement savoureuse si Evan Fournier, touché au talon, avait pu faire face au Jazz de Rudy Gobert. Malheureusement, l’arrière du Magic a dû déclarer forfait et laisser de ce fait le protagonisme tricolore à son compatriote d’adversaire qui, une fois n’est pas coutume, a grandement contribué au succès des siens (114-107).

Gobert a frappé fort, très fort même, avec ses 19 points, 19 rebonds et deux contres, à quelques heures de la fin des votes pour le All Star Game, l’un de ses objectifs de la saison. Si notre Rudy n’est pas choisi pour jouer avec la crème de la crème le 17 février, on songe clairement à piquer une crise. Et le pire, c’est qu’on est très bien parti pour ne pas y voir le Français, pas forcément soutenu par le vote populaire.

Seriously thinking about changing nationality 😂😂/ Je pense sérieusement à changer de nationalité 😂😂 #countrysupport — Rudy Gobert (@rudygobert27) January 12, 2017

Le dernier point sur les votes pour le All Star Game n’incluait pas Gobert dans le top 10 des « frontcourt » de la conférence Ouest. Quand on voit le nom de Pachulia figurer dans la liste des élus provisoire, il y a de quoi maudire cette formule de désignation (les fans pèsent 50 % des votes).

