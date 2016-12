W.P.

Ça aurait pu être une simple affaire de piratage comme Twitter en connaît quotidiennement. Mais les étranges tweets de Samir Nasri (certains à caractère sexuel) mardi soir pourraient bien mettre le milieu de terrain du FC Séville dans une position inconfortable sur le plan médical. Selon El Pais, l’agence antidopage espagnole (AEPSAD) aurait ouvert une enquête sur un traitement reçu par le milieu de terrain révélé sur Twitter.

Pour mieux comprendre, il faut remonter dans le temps. Aux alentours de minuit, une première salve de tweets suspects (et dont la petite amie du joueur pourrait être à l’origine) est diffusée par le compte de Nasri. Elle fait suite à une publication du compte Drip Doctors, sur laquelle on voit une infirmière poser au côté du Sévillan.

We provided @SamNasri19 a concierge Immunity IV Drip to keep him hydrated & in top health during his busy soccer season with @SevillaFC 💧💯 pic.twitter.com/bfDNeM5vQu