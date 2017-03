High-Tech

Un tag «Dislike» («J'aime pas») faisant référence au bouton «Like» de Facebook. - CC - zeevveez - Flickr

Depuis le temps qu’on l’attend, il fera peut-être un jour partie de notre quotidien Facebook. Le réseau social est actuellement en train de tester sur un petit échantillon d’utilisateurs, une option permettant de commenter en émoji des messages sur Messenger. Comme sur Facebook, on retrouve le smiley « cœur », « mort de rire », « étonné », « triste », « énervé », ainsi que le « pouce like » et (roulement de tambour) le « pouce dislike ». Si l’expérience est une réussite, le « pouce en bas » pourrait être généralisé sur tous les Messenger. Pour l’instant, l’option « je n’aime pas » n’est pas envisagée pour réagir aux posts Facebook, bien que celle-ci soit très demandée.

Les émojis testées sur Messenger - Capture d'écran techcrunch.com

En effet, le fameux « pouce vers le bas » est attendu depuis des années par les internautes qui, on le rappelle, n’avaient au début, qu’une seule option : liker. Cela fait seulement un an que les petites émoticônes ont été mises en place. Elles ont d’ailleurs rencontré un très grand succès. Selon le site techcrunch, elles ont été utilisées plus de 300 milliards de fois depuis leur création. Seulement, jusqu’à présent, l’émoji « énervé » est l’unique manière d’exprimer un avis négatif sur un post. Le « dislike », pourrait remédier à ce manque cruel de diversité dans notre envie de manifester notre mécontentement sur Facebook. On ne perd pas espoir.

