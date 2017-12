Les comptes Instagram et Facebook du président tchétchène Kadyrov suspendus

Ramzan Kadyrov avait l'habitude de poster de nombreuses photos de lui sur Instagram et Facebook. — Instagram

Ses photos étaient certes étranges, mais bon… Depuis le 23 décembre, les comptes Instagram et Facebook du président tchétchène sont suspendus. Celui-ci avait pour habitude d’y poster des photos plutôt excentriques, dans des situations assez gênantes, avec des habits étranges et des animaux. Le blocage de ses deux comptes ne lui a donc pas du tout plu, d’autant que ce dernier soupçonne Washington d’être derrière cette décision.

En effet deux jours auparavant, les Etats-Unis avaient reconnu le président tchétchène coupable « meurtres extrajudiciaires, torture ou autres grosses violations des droits humains reconnus internationalement ».

Le gouvernement russe en soutien

Kadyrov s’est donc exprimé sur le Telegram : « Ils voulaient provoquer mon indignation mais ils se trompaient, et c’est la seule chose qui me satisfait dans les mesures prises par Instagram et ses patrons de la Maison-Blanche. J’avais déjà prévu de quitter ce réseau. Mais je pensais que je pourrais décevoir mes amis et mes supporteurs, comme j’ai plus de quatre millions d’abonnés sur Instagram et Facebook. »

N’ayant reçu aucune explication de Facebook et Instagram, le président tchétchène a fini par recevoir le soutien du gouvernement russe. Leonid Levin, à la tête du comité de la politique de l’information, de la technologie de l’information et des communications au parlement russe, a évoqué la possibilité d’ouvrir une enquête au cas où ces suspensions relevaient de la « censure ».