Corée du Nord: Twitter explique pourquoi il ne censure pas les menaces de Trump

Donald Trump s’est peut-être aventuré en terrain dangereux en lançant sur Twitter des tirades interprétées par Pyongyang comme une déclaration de guerre. A tel point que le réseau a dû expliquer sa politique éditoriale.

« Je viens d’entendre le ministre des affaires étrangères de la Corée du Nord parler à l’ONU. S’il relaie les pensées du petit ''Rocket Man'', ils n’en auront plus pour très longtemps », a averti le président américain, qui avait menacé de « détruire totalement » Pyongyang en cas d’attaque contre les Etats-Unis ou un pays allié.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!