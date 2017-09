Google va dévoiler le Pixel 2 le 4 octobre

Le Pixel et Pixel XL de Google. — GOOGLE

Le premier Pixel s'est révélé une surprise inattendue. Malgré un design pas totalement réussi, Google a accouché d'un smartphone ultra-équilibré, rapide, avec une bonne autonomie, un excellent appareil photo et un assistant personnel souvent efficace. Victime de gros problèmes de production, le premier smartphone «made by Google» (avec l'aide de HTC) a cependant fait l'impasse sur de nombreux pays, dont la France, et les ventes, selon les estimations, ont à peine dépassé le million d'exemplaires. Le Pixel 2, que Google va dévoiler le 4 octobre, pourrait rectifier le tir.

Answers are coming. October 4. pic.twitter.com/3CQrBcwi47 — Made by Google (@madebygoogle) September 14, 2017

Jeudi, Google a invité une invitation aux journalistes et posé de nombreuses questions sur Twitter: «C'est quoi le problème avec la batterie de mon téléphone», «Pourquoi mon téléphone est-il toujours à cours de stockage», «Pourquoi mon téléphone prend des photos floues», «Pourquoi mon téléphone ne me comprend pas / ne peut pas se mettre à jour tout seul / est si lent / fragile / bête»... Réponse le 4 octobre, promet l'entreprise.

Design assez proche

Selon plusieurs fuites, le design du Pixel 2 devrait être relativement similaire à celui de l'an dernier, mais le Pixel 2 XL devrait profiter de bords un peu plus réduits. On ne s'emballe pas: le résultat devrait être plus proche du LG G6 que de l'iPhone X.

Mais au vu des questions posées, Google semble se concentrer davantage sur le fond que sur la forme. S'il est capable d'apporter des solutions innovantes à des problèmes universels, ce Pixel 2 pourrait bien trouver son public. A condition que Google soit cette fois capable de le produire à grande échelle.