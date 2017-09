iPhone: Les secrets du dernier smartphone d'Apple révélés avant la Keynote

Tim Cook et le nouvel iPhone 7. — Philippe Berry / 20 Minutes

Une fuite d’iOS11 quelques jours avant la présentation du nouvel iPhone d’Apple, mardi, a éventé les derniers secrets du nouveau smartphone. Cette fuite, la plus importante de l’histoire de la marque à la pomme, a entraîné la mise en ligne de la version GM (Gold Master) d’iOS et permis à plusieurs sites spécialisés ( 9to5Mac et MacRumours) de mettre leur nez dans le code et de glaner quelques infos.

>> A lire aussi : iPhone 8, Pixel 2, Galaxy Note 8... Les 10 smartphones les plus attendus de la rentrée

Des emojis en 3D animés appelés « Animojis »

Ils auraient trouvé une référence à l’iPhone X,relaie Znet, qui serait bien le nom de l’iPhone OLED, troisième modèle présenté lors de la Keynote de demain à côté des l’iPhone 8 et 8 Plus. Parmi les surprises : plusieurs fonds d’écran, des emojis en 3D animés appelés « Animojis » et la fin du bouton Home, en ce qui concerne l’iPhone OLED.

Apple devrait également revenir avec une nouvelle version de sa montre connectée. Dans son application, l’un des écrans de configuration laisse échapper le nom de l'« Apple Watch Series 3 ». Elle pourrait permettre de passer et de recevoir des coups de téléphone ou d’accéder à des services en ligne.

La reconnaissance faciale

Le système de reconnaissance faciale, intitulé « Face ID » serait confirmé. Enfin, une nouvelle version d’Airpods, le casque sans fil apparu avec l’iPhone 7, serait évoquée avec un design plus compact.

Il ne restera plus beaucoup de secrets pour la Keynote…