Ouragan Irma: Un shérif américain rappelle qu’il ne sert à rien de tirer sur l’ouragan

« Soyons clairs, N’UTILISEZ PAS d’arme à feu contre Irma. Vous ne le ferez pas changer de direction et cela aura des effets secondaires très dangereux. » Le compte Twitter du shérif du comté de Pasco, en Floride, a jugé bon de préciser dans la nuit de samedi à dimanche que les fusils ne sont d’aucune utilité contre les ouragans.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv