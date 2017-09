VIDEO. L'ouragan Irma remonte en catégorie 4 à l'approche de la Floride

Une rue désertée de Key West (Floride) avant l'arrivée de l'ouragan Irma, le 9 septembre 2017. — Charles Trainor Jr./AP/SIPA

Après avoir fait 25 morts et d’énormes dégâts dans les Caraïbes, le gigantesque ouragan Irma, remonté en catégorie 4 en approchant de l'archipel des Keys, doit arriver dimanche en Floride, où des vents très violents et une mer déchaînée commencent déjà à battre l’extrême sud de cet Etat américain.

« Je vais prier beaucoup, beaucoup. Avec mon papa et mes sœurs », confie Keilyn Mora, qui a gagné un refuge. Comme cette adolescente de 16 ans, des dizaines de milliers de personnes évacuées vont attendre dans l’angoisse l’arrivée sur la côte ouest de la Floride de cette dépression de la taille du Texas, tôt dimanche matin.

Plus du quart de la population a eu l’ordre d’évacuer

Des centaines de milliers d’autres ont pris la route pour fuir vers le nord. Au total, 6,3 millions d’habitants - plus du quart de la population - du « Sunshine State » ont eu l’ordre d’évacuer.

Vers 3h du matin, heure française, l’œil de l’ouragan se trouvait à 170 kilomètres au sud-est de Key West, le point le plus au sud des Etats-Unis, avec des vents de 205 km/h. Mais Irma doit se renforcer en se rapprochant et redevenir un très dangereux ouragan de catégorie 4 avec des vents de plus de 240 km/h.

Dégâts très importants à Cuba

Irma s’éloignait lentement, à seulement 15 km/h, de la partie nord de Cuba, où il a « gravement affecté » les provinces de Camagüey et de Ciego de Avila, selon les autorités. Les « cayos », chapelet d’îlots touristiques bordant le littoral, demeuraient coupés du monde samedi soir. Les premiers bilans font état de dégâts matériels très importants, mais aucun décès n’a encore été recensé officiellement.

Des vagues de sept mètres ont été enregistrées sur la côte nord et La Havane, où vivent deux millions d’habitants, a été placée en « alerte » cyclonique face au risque d’inondations. Un sort similaire attend maintenant une bonne partie de la Floride.

Appel de Trump sur Twitter

La zone « subit déjà des vents de la force d’une tempête tropicale et une mer dangereuse », a affirmé le gouverneur de Floride Rick Scott lors d’une conférence de presse dans la soirée. Avec leur faible altitude, les îles des Keys sont particulièrement vulnérables à la montée des eaux. « Si on vous a donné l’ordre d’évacuer, vous devez le faire maintenant. C’est votre dernière chance de prendre une bonne décision », a martelé le gouverneur.

This is a storm of enormous destructive power, and I ask everyone in the storm’s path to heed ALL instructions from government officials. pic.twitter.com/nJfM2Sdme1 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2017

« C’est une tempête d’une énorme puissance destructrice, et je demande à tous ceux qui se trouvent sur le passage de la tempête de suivre TOUTES les consignes des responsables du gouvernement », a tweeté le président américain Donald Trump. Il passe le week-end dans la résidence présidentielle de Camp David avec son cabinet et a été dûment informé de l’avancée d’Irma et des préparatifs des secours.

« Vous ne survivrez pas à la montée des eaux »

Irma devrait provoquer « des inondations sur plusieurs centaines de kilomètres de côte à cause d’une marée de tempête potentiellement meurtrière », ont mis en garde les météorologues américains (NWS). « Ça peut recouvrir votre maison (…) Vous ne survivrez pas à la montée des eaux », a lancé Rick Scott, alors que l’eau pourrait atteindre 4,5 mètres de haut à la pointe sud-ouest de l’Etat.

Plusieurs villes ont instauré un couvre-feu nocturne à partir de samedi soir, pour réduire les pertes humaines et empêcher les éventuels pillages. Ailleurs dans les Caraïbes, les 1.600 habitants de l’île de Barbuda, dévastée par Irma en milieu de semaine et également sur la route de José, ont été évacués vers Antigua.