Ouragan Irma: Sur les réseaux sociaux, la recherche de proches s’organise

« Est-ce que quelqu’un arrive à joindre sa famille là-bas ? » Depuis le passage de l’ouragan Irma sur les Antilles françaises, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, où il a fait au moins 9 morts, 112 blessés et 7 disparus, les réseaux sociaux servent à transmettre les avis de recherche officieux des locaux qui n’ont pas encore donné de nouvelles à leurs proches.

Sur Facebook, qui avait activé son « safety check » à la suite du passage du cyclone, deux pages, une pour Saint-Barth et une pour Saint-Martin, ont été créées pour centraliser les demandes, qui affluent toutes les heures et poussent à l’entraide entre internautes inquiets.

La majorité des messages sont des avis de recherches, d’autres proposent d’acheminer des médicaments dès que possible (« si quelqu’un peut voir quelles sont les priorités en médicaments ? »), certains font l’inventaire des refuges disponibles, d’autres encore anticipent le passage de José, autre ouragan de moindre intensité qui suit Irma.

Pascal Grumel, le créateur de la page Facebook concernant Saint-Martin (qui rassemble 4.000 personnes, presque 7.000 pour celle sur Saint-Barth), a expliqué à France O avoir pris cette initiative car « il n’y a pas vraiment de canal "officiel" qui tient tout le monde au courant des infos majeures ». sans nouvelles de son frère au lancement de la page, il a pu être rassuré jeudi et le faire savoir sur le réseau social.

L’association Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel (Visov) a eu une idée similaire avec son formulaire de recensement des personnes recherchées, diffusé sur Facebook.

Sur Twitter, la solidarité a joué à travers le hashtag #RechercheIrma pour regrouper les demandes.

Dans un autre registre, le milliardaire Richard Branson, fondateur de Virgin, a usé de Twitter pour donner des nouvelles depuis sa propriété dans les îles Vierges britanniques, après s’être réfugié dans « la cave à vin » avec son équipe.

