ReplyASAP: L'appli qui bloque le téléphone des ados pour les forcer à répondre à leurs parents

Un père de famille britannique a créé une application qui force les ados qui ignorent les appels et textos de leurs parents à leur répondre. — POUZET/SIPA

Vous voulez savoir où il est, quand est-ce qu’il sera de retour à la maison, mais votre ado vous met un gros vent en ne répondant délibérément pas à vos appels et SMS ? La solution est simple et radicale : une application qui répond au nom explicite de Reply ASAP « répond au plus vite » en français, créée par un père de famille britannique excédé. Le principe de l’appli : si l’enfant ne répond pas aux textos ou appels de ses parents, ceux-ci peuvent alors bloquer l’écran de son téléphone jusqu’à ce que le petit malin réponde.

Une appli née de ses propres « frustrations »

ReplyASAP n’a pas vu le jour par hasard. Nick Herbert, son créateur, explique sur son site que l’appli est directement « née de [s]es frustrations personnelles ». Le père raconte que tout a commencé quand son fils Ben a commencé l’enseignement secondaire, Nick lui a alors offert un smartphone, pour pouvoir joindre son fils et vice versa à tout moment. Sauf qu’entre les jeux, la musique et vidéos (parfois porno) accessibles depuis son portable, l’ado a vite commencé à ignorer les appels et messages de son père, soit délibérément, soit par inadvertance.

De quoi mettre les nerfs au père de famille, qui du coup a eu l’idée de créer cette application sur Androïde. Son mode de fonctionnement : si l’on ne répond pas à certains numéros – celui de son père ou de sa mère par exemple —, l’écran se bloque et une sonnerie retentit jusqu’à ce que l’on réponde. Le téléphone peut bien être en mode silencieux, la sonnerie retentit quand même sans discontinuer jusqu’à l’envoi d’une réponse. Un message est ensuite délivré à l’envoyeur pour annoncer que son message a été lu. Pour mettre au point une interface la plus efficace possible, Nick a tout au long de la conception de son appli sollicité l’avis de son fils Ben, qui s’est prêté au jeu.

« Une compréhension mutuelle »

Mais l’appli n’est pas à sens unique : « mon fils a également la possibilité de m’envoyer ces messages, de sorte qu’il y a une compréhension mutuelle de l’utilisation de ReplyASAP. Il faut qu’elle soit utilisée uniquement pour des choses importantes et non pas parce qu’il a besoin de nouvelles piles pour sa console Xbox », explique le concepteur sur son site.

Un concept qui a fait des émules dans l’entourage de Nick Herbert, qui a déjà de nouvelles idées pour améliorer son « bébé » : « En parlant à mes amis, ils ont tous trouvé d’autres utilisations pour « faire évoluer » l’application, car la plupart d’entre eux gardent leurs smartphones en silencieux le plus souvent. Leurs suggestions vont de « changer votre commande lorsque votre ami achète des boissons au bar », à « trouver votre téléphone lorsque vous l’avez perdu à la maison », ou encore de travailler sur des situations où vous devez réunir rapidement des collègues de travail ». Vous n’aurez plus aucune excuse pour avoir la paix.